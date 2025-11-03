EUA: Tesouro deve emprestar US$ 569 bilhões no 4º trimestre

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou nesta segunda-feira, 03, suas estimativas atuais de empréstimos líquidos negociáveis de titularidade privada para os trimestres de outubro a dezembro de 2025 e de janeiro a março de 2026. O documento prevê que empréstimo de US$ 569 bilhões em dívida líquida negociável de titularidade privada para o quarto trimestre deste ano, assumindo um saldo de caixa de final de dezembro de US$ 850 bilhões.

De acordo com o Tesouro, a estimativa de empréstimo é US$ 21 bilhões menor do que a anunciada em julho de 2025, principalmente devido ao saldo de caixa inicial mais alto, parcialmente compensado por fluxos de caixa líquidos projetados mais baixos.