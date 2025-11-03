Diretor do Fed alerta para risco de recessão e diz que pretende defender corte de 50 pb

Miran voltou a defender que a autoridade monetária adote uma postura mais prospectiva nas decisões de política monetária. "Ser excessivamente dependente dos dados torna a política muito voltada para o passado. O ideal é fazer política com base nas projeções", afirmou.

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran afirmou nesta segunda-feira, 3, que a instituição mantém uma postura excessivamente restritiva e alertou para os riscos de uma recessão caso essa orientação se prolongue. "Acho que o Fed é muito restritivo. Quanto mais tempo permanecermos restritivos, maior o risco de recessão", disse em entrevista à Bloomberg TV .

O diretor disse que pretende "voltar a defender um corte de 50 pontos-base (pb) nos juros se minhas projeções se confirmarem" para a próxima reunião, mas ponderou que ainda não vai se comprometer com outro voto dissidente em dezembro. "As coisas podem mudar."

Ele também criticou análises que se baseiam apenas em condições financeiras. "É um erro tirar conclusões sobre a política monetária apenas com base nas condições financeiras. O crédito privado sugere que condições apertadas podem estar mascaradas", pontuou.

Ainda, Miran observou que mudanças na taxa neutra implicam um aperto passivo da política, apesar dos cortes já feitos pelo Fed.

Segundo ele, a instituição "poderia chegar à neutralidade com uma série de cortes de 50 pontos-base, mas não precisa de cortes de 75 pontos-base. A economia não está disfuncional".