Desempenho e finanças da pequena indústria tem piora no 3º tri de 2025, aponta CNI

Desempenho e finanças da pequena indústria tem piora no 3º tri de 2025, aponta CNIÍndices tiveram quedas de respectivamente 1,4 e 1,7 pontos no período analisado pela entidade
O desempenho e as finanças das pequenas indústrias apresentaram piora no 3º trimestre de 2025, na comparação com período equivalente de 2024. Isso é o que aponta o Panorama da Pequena Indústria (PPI) da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Entre julho e setembro deste ano, o índice de desempenho das pequenas indústrias ficou em 46,3 pontos, ante 47,5 registrados entre julho e setembro do ano passado.
O índice leva em conta o volume de produção, utilização da capacidade instalada efetiva em relação ao usual e evolução do número de empregados.
As condições financeiras das empresas industriais de pequeno porte também apresentaram queda, passando de 42,8 pontos no 3º trimestre do ano passado para 41,1 pontos no 3º trimestre deste ano, O indicador leva em conta a satisfação dos empresários com a margem de lucro operacional e situação financeira dos negócios, além da avaliação sobre a facilidade de acesso ao crédito.
Conforme Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI, a carga de juros elevada é a principal responsável pelo cenário negativo da pequena indústria. “Os juros altos afetam os pequenos industriais de várias maneiras. Por um lado, dificultam o acesso ao crédito. Por outro, enfraquecem a demanda do mercado consumidor interno”, ressalta.
Segundo os empresários consultados na pesquisa, os cinco principais problemas enfrentados pela indústria de transformação no 3º trimestre foram:
- Elevada carga tributária (40,6%);
- Taxa de juros elevada (27%);
- Demanda interna insuficiente (26,4%);
- Falta ou alto custo de trabalhador qualificado (26,1%);
- Competição desleal (informalidade, contrabando etc.) (23,8%).
Já para os empresários da indústria da construção, as cinco maiores preocupações do setor foram:
- Elevada carga tributária (41%);
- Taxa de juros elevada (35,9%);
- Burocracia excessiva (23,1%);
- Falta ou alto custo de mão de obra não qualificada (22,2%);
- Falta ou alto custo de trabalhador qualificado (21,4%).
