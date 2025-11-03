Desempenho e finanças da pequena indústria tem piora no 3º tri de 2025, aponta CNI

Carga de juros elevada é apontada como principal responsável pelo cenário negativo da pequena indústria / Crédito: Gabriel Pinheiro / CNI

O desempenho e as finanças das pequenas indústrias apresentaram piora no 3º trimestre de 2025, na comparação com período equivalente de 2024. Isso é o que aponta o Panorama da Pequena Indústria (PPI) da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Entre julho e setembro deste ano, o índice de desempenho das pequenas indústrias ficou em 46,3 pontos, ante 47,5 registrados entre julho e setembro do ano passado.