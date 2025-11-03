Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Curva de Treasuries traz viés de alta aos juros futuros

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Na esteira dos rendimentos dos Treasuries, os juros futuros têm viés de alta na manhã desta segunda-feira, 3, num dia de agenda esvaziada e às vésperas da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), na quarta-feira. Mais cedo, o Boletim Focus trouxe poucas alterações nas expectativas de inflação de 2025 a 2028 e na suavizada 12 meses à frente.

Às 9h11, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava máxima de 3,865%, de 13,849% no ajuste anterior, e o para janeiro de 2029 estava em 13,105%, de 13,075%. Já o vencimento para janeiro de 2031 estava na máxima de 13,390%, de 13,351% no ajuste de sexta-feira.

