Curva de Treasuries traz viés de alta aos juros futuros

Na esteira dos rendimentos dos Treasuries, os juros futuros têm viés de alta na manhã desta segunda-feira, 3, num dia de agenda esvaziada e às vésperas da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), na quarta-feira. Mais cedo, o Boletim Focus trouxe poucas alterações nas expectativas de inflação de 2025 a 2028 e na suavizada 12 meses à frente.

Às 9h11, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava máxima de 3,865%, de 13,849% no ajuste anterior, e o para janeiro de 2029 estava em 13,105%, de 13,075%. Já o vencimento para janeiro de 2031 estava na máxima de 13,390%, de 13,351% no ajuste de sexta-feira.