Cook, do Fed, deixa em aberto decisão de juros em dezembro e destaca dependência de dados

"Há muito o que antecipar para a reunião de dezembro, muito acontecerá até lá. A reunião de dezembro acontecerá em tempo real e considerando dados atualizados", afirmou ela, ao dizer que a política monetária não está em trajetória predeterminada.

A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook ponderou que manter as taxas de juros por muito tempo pode deteriorar o mercado de trabalho, mas que baixar os juros rápido demais aumenta o risco de desancorar expectativas de inflação, ao participar de evento da Brookings Institution nesta segunda-feira. Diante do cenário, ela reforçou que determina a política monetária a cada reunião e com dados de várias fontes, sendo cada reunião, incluindo a de dezembro, "uma reunião viva".

Cook avaliou que o BC americano está "na direção certa" para cumprir o duplo mandato, que prevê pleno emprego e estabilidade de preços, e fortaleceu o compromisso de atingir a inflação em 2%. "Estou preparada para agir se houver sinais de salto nos preços por tarifas ou se expectativas de inflação ficarem persistentemente elevadas", citou.

Do lado do emprego, a diretora disse que o relatório de empregos (payroll) não mostra um quadro preciso do arrefecimento do mercado de trabalho.

Cook disse que a paralisação do governo dos EUA pesará sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do país, já que deve afetar múltiplas áreas da economia neste trimestre, mas que, apesar do shutdown, o PIB continuará com crescimento "moderado" graças à inteligência artificial (IA). Ela espera que a IA continue a ajudar crescimento nos próximos anos.

Na ocasião, ela disse que a pausa do aperto quantitativo pelo Fed é consistente com condições de amplas reservas do balanço patrimonial.