China e UE reafirmam compromisso com estabilidade de cadeias em meio a controles de exportação

A China e a União Europeia concordaram em manter o diálogo para promover a estabilidade e a "fluidez" das cadeias industriais e de suprimentos entre as duas economias, informou o Ministério do Comércio chinês em comunicado divulgado após reuniões em Bruxelas.

O encontro ocorreu entre 31 de outubro e 1º de novembro, reunindo o diretor do Departamento de Segurança e Controle do Ministério chinês, Jiang Qianliang, e o vice-diretor-geral da Direção-Geral de Comércio da Comissão Europeia, Denis Redonnet, em uma rodada "aprimorada" do Diálogo China-UE sobre Controle de Exportações. Segundo o comunicado, as partes mantiveram "comunicações aprofundadas e construtivas" sobre temas de interesse mútuo.