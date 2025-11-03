Cade aprova sem restrições compra da Marcolin pela VSP Optical Group

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra da fabricante italiana de armações de óculos Marcolin S.P.A. pela norte-americana VSP Optical Group. O controle da companhia era detido pela PAI Partners. A transação não teve valor revelado.

Ao Cade, as empresas informaram que a operação tem como objetivo consolidar as atividades da VSP Optical no segmento óptico global, ampliando sua atuação no mercado brasileiro e internacional de armações para óculos de sol e de grau, sem impacto significativo para a concorrência.