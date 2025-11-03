Cade aprova compra da Levitare e da Búfalo Brasil pela Tirolez

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), com a Levitare, o portfólio da Tirolez passará a contar com mais de 50 produtos à base de leite de búfala.

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Laticínios Tirolez da totalidade das quotas representativas do capital social da Levitare Indústria e Comércio de Laticínios e da Búfalo Brasil Agroindústria. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) .

A Tirolez tem fábricas em Minas Gerais (Tiros e Arapuá), em São Paulo (Monte Aprazível e Lins) e em Santa Catarina (Caxambu do Sul). A fábrica da Levitare fica no Vale do Ribeira (SP). A Tirolez espera um crescimento de dois dígitos na receita. O CEO da companhia, Marcel de Barros, disse ao Broadcast Agro no começo de outubro que a meta da empresa é crescer mais de 10% ao ano até 2027, a fim de alcançar R$ 2,5 bilhões de faturamento.

"Para a Tirolez, a operação representa uma oportunidade de ingressar num novo segmento de mercado, já que atualmente não produz laticínios a partir de leite de búfala, um negócio promissor no setor de produtos lácteos e permitir que as empresas-alvo alcancem todo o seu potencial. Para os vendedores, a operação representa uma boa oportunidade de capitalização, permitindo que se concentrem em outros segmentos de negócios", disseram as empresas ao Cade, no processo.