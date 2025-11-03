BYD registra queda de vendas na China à medida que incentivos para o setor diminuem

Até agora, em 2025, as vendas de veículos elétricos têm sido sólidas. Em outubro, a líder chinesa de veículos elétricos BYD entregou 222.559 carros totalmente elétricos, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os compradores de carros americanos acabaram de perder os benefícios fiscais federais para veículos elétricos. Ao mesmo tempo, os incentivos chineses também estão diminuindo, o que deve pressionar as vendas de carros elétricos em outro mercado chave para a Tesla.

No entanto, a BYD entregou um total de 441.706 veículos, incluindo híbridos plug-in, uma queda de 11% em relação ao ano passado. Além disso, exportou 83.542 veículos, um aumento de 188% em relação ao ano anterior, o que significa que as vendas domésticas foram de 358.164 veículos, uma queda de 24% em relação ao ano passado.

O mercado de carros novos na China parece estar desacelerando. Isso não é bom para os fabricantes de automóveis chineses, nem para a Tesla. Esta última faz muitos negócios no país: as vendas na China representaram mais de 20% da receita da Tesla em 2024.

Os cortes nos subsídios chineses ocorrem mediante a eliminação pelo governo do crédito fiscal de US$ 7.500 para compra de veículos elétricos em setembro. Compradores correram antes do vencimento do benefício. O que acontece no quarto trimestre e nos período subsequentes é o que gera apreensão entre os investidores.

