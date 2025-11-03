BP fecha venda de participações em ativos midstream nos EUA à Sixth Street por US$ 1,5 bi

A BP anunciou que fechou a venda de participações em ativos midstream nos EUA para a Sixth Street por US$ 1,5 bilhão. A gigante britânica de energia informou nesta segunda-feira, 3, que se desfará de fatias em ativos operados por sua unidade onshore de petróleo e gás nos EUA, a BPX, nas bacias do Permian e de Eagle Ford. O acordo prevê cerca de US$ 1 bilhão pago na assinatura, com o restante previsto até o fim do ano, disse a BP.

Os ativos midstream cuidam do transporte, armazenamento e processamento de petróleo e gás antes de chegarem aos mercados finais. A BP tem meta de levantar US$ 20 bilhões por meio de desinvestimentos até o fim de 2027, para reduzir a dívida líquida. A BPX continuará como operadora dos ativos. Após a conclusão do negócio, a participação da BPX nos ativos midstream do Permian cairá de 100% para 51%, e sua fatia nos ativos de Eagle Ford passará de 75% para 25%. Fonte: Dow Jones Newswires.