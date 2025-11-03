Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BP fecha venda de participações em ativos midstream nos EUA à Sixth Street por US$ 1,5 bi

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A BP anunciou que fechou a venda de participações em ativos midstream nos EUA para a Sixth Street por US$ 1,5 bilhão. A gigante britânica de energia informou nesta segunda-feira, 3, que se desfará de fatias em ativos operados por sua unidade onshore de petróleo e gás nos EUA, a BPX, nas bacias do Permian e de Eagle Ford.

O acordo prevê cerca de US$ 1 bilhão pago na assinatura, com o restante previsto até o fim do ano, disse a BP.

Os ativos midstream cuidam do transporte, armazenamento e processamento de petróleo e gás antes de chegarem aos mercados finais.

A BP tem meta de levantar US$ 20 bilhões por meio de desinvestimentos até o fim de 2027, para reduzir a dívida líquida.

A BPX continuará como operadora dos ativos.

Após a conclusão do negócio, a participação da BPX nos ativos midstream do Permian cairá de 100% para 51%, e sua fatia nos ativos de Eagle Ford passará de 75% para 25%. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

