Bolsas da Europa operam em alta, com setores automotivo e petrolífero em destaque

São Paulo, 03/11/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, à medida que anúncios da montadora francesa Renault e da gigante de energia britânica BP ajudam a impulsionar ações dos setores automotivo e petrolífero.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,43%, a 574,37 pontos. Apenas o subíndice da indústria automotiva e de autopeças tinha expressivo ganho de 1,9%, enquanto o de petróleo e gás avançava 0,80%.

Em Paris, a Renault saltava 3,2% após divulgar um acordo com a Geely quer permitirá ao grupo chinês adquirir 26,4% da operação da empresa francesa no Brasil.

No mercado inglês, a BP subia 0,4%, depois de anunciar de venda de participações em ativos midstream nos EUA para a Sixth Street por US$ 1,5 bilhão.

Ao longo da semana, BP, Telefónica, Telecom Italia, Commerzbank e ArcelorMittal divulgam balanços trimestrais. O Banco da Inglaterra (BoE), por sua vez, define seu juro básico na quinta-feira (06).