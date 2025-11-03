Bolsas da Europa operam em alta, com setores automotivo e petrolífero em destaque
Por Sergio Caldas
São Paulo, 03/11/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, à medida que anúncios da montadora francesa Renault e da gigante de energia britânica BP ajudam a impulsionar ações dos setores automotivo e petrolífero.
Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,43%, a 574,37 pontos. Apenas o subíndice da indústria automotiva e de autopeças tinha expressivo ganho de 1,9%, enquanto o de petróleo e gás avançava 0,80%.
Em Paris, a Renault saltava 3,2% após divulgar um acordo com a Geely quer permitirá ao grupo chinês adquirir 26,4% da operação da empresa francesa no Brasil.
No mercado inglês, a BP subia 0,4%, depois de anunciar de venda de participações em ativos midstream nos EUA para a Sixth Street por US$ 1,5 bilhão.
Ao longo da semana, BP, Telefónica, Telecom Italia, Commerzbank e ArcelorMittal divulgam balanços trimestrais. O Banco da Inglaterra (BoE), por sua vez, define seu juro básico na quinta-feira (06).
No âmbito macroeconômico, revisão de PMIs industriais confirmou que, em outubro, a atividade manufatureira ficou estagnada na zona do euro e se contraiu levemente no Reino Unido.
Às 6h56 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,06%, a de Paris avançava 0,11% e a de Frankfurt ganhava 0,86%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,51% e 0,33%. A de Lisboa se mantinha praticamente estável.
Contato: [email protected]