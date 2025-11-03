Bolsas da Ásia fecham em alta; Seul lidera e atinge recorde pelo 4º pregão seguido

São Paulo, 03/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, com o mercado sul-coreano liderando os ganhos e renovando máxima histórica graças à forte demanda por ações relacionadas à tecnologia.

O índice Kospi avançou 2,78% em Seul, a 4.221,87 pontos, encerrando os negócios em patamar recorde pelo quarto pregão consecutivo. A SK Hynix saltou 10,9% e a Samsung Electronics teve alta de 3,4%, depois de fecharem parcerias com a americana Nvidia para desenvolver a infraestrutura de inteligência artificial da Coreia do Sul.

Os ganhos em outras partes da Ásia foram mais contidos. Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,55%, a 3.976,52 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,44%, a 2.520,62 pontos. Já o Hang Seng garantiu alta de 0,97% em Hong Kong, a 26.158,36 pontos, e o Taiex, de 0,36% em Taiwan, a 28.334,59 pontos.

No Japão, não houve pregão hoje devido a um feriado.

Pesquisa da S&P Global em parceria com a RatingDog mostrou que o PMI industrial chinês diminuiu para 50,6 em outubro, ante 51,2 em setembro, mas ficou acima da previsão de analistas. O PMI oficial da indústria chinesa, divulgado na sexta-feira (31), apontou queda de 49,8 para 49 no mesmo período, sinalizando a contração mais forte na atividade manufatureira em seis meses.