BB Seguridade tem lucro líquido de R$ 2,561 bi no 3tri25, alta de 13,1% em um ano

A BB Seguridade registrou lucro líquido de R$ 2,561 bilhões no terceiro trimestre deste ano, uma alta de 13,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre de 2025, o resultado foi 14,4% maior.

Em balanço, a companhia informa que o desempenho refletiu principalmente o resultado financeiro, impulsionado pela expansão de volumes e a alta da taxa Selic. Em relação à Brasilprev, de previdência complementar, o grupo diz que a deflação medida pela IGP-M ajudou, porque resultou em menor custo do passivo associado aos planos de benefício definido.