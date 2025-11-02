Opep+ decide aumentar produção de petróleo para 137 mil barris por dia em dezembro

Os oito países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) concordaram em aumentar a produção de petróleo em dezembro em 137 mil barris por dia. O acordo veio em reunião realizada virtualmente neste domingo, 2, para analisar as condições e perspectivas do mercado global.

Além de dezembro, devido à sazonalidade, os oito países também decidiram suspender os aumentos de produção em janeiro, fevereiro e março de 2026.