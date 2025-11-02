Opep+ decide aumentar produção de petróleo para 137 mil barris por dia em dezembro
Os oito países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) concordaram em aumentar a produção de petróleo em dezembro em 137 mil barris por dia. O acordo veio em reunião realizada virtualmente neste domingo, 2, para analisar as condições e perspectivas do mercado global.
Além de dezembro, devido à sazonalidade, os oito países também decidiram suspender os aumentos de produção em janeiro, fevereiro e março de 2026.
Os oito países reiteraram seu compromisso coletivo de alcançar a plena conformidade com a Declaração de Cooperação, incluindo os ajustes voluntários adicionais de produção que serão monitorados pelo Comitê Ministerial Conjunto de Monitoramento (JMMC).
Eles também confirmaram sua intenção de compensar integralmente qualquer excesso de produção desde janeiro de 2024. Os oito países da Opep+ realizarão reuniões mensais para analisar as condições de mercado, a conformidade e a compensação.
Os oito países se reunirão novamente em 30 de novembro de 2025.