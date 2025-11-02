Economia dos EUA está bem, mas pode ter recessão se FED não baixar juro, diz Bessent
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o país está em boa situação econômica, apesar de alguns setores estarem em recessão, o que ele atribuiu às políticas do Federal Reserve (FED, banco central dos EUA). "Alguns setores da economia já estão em recessão, e outros podem entrar em recessão sem novos cortes nas taxas de juros", disse em entrevista à CNN.
Ele citou o mercado imobiliário como exemplo, insistindo que "se o Fed reduzir as taxas de hipoteca, poderá acabar com esta recessão imobiliária". Segundo ele, a economia americana está em um período de transição e o governo está diminuindo os gastos.
Bessent disse, ainda, achar "ingênuo que o conselho editorial do Wall Street Journal, pense que os chineses não iriam implantar restrições de terras raras". Segundo ele, "os chineses vêm elaborando esse plano de restrições de terras raras há 25, 30 anos, e os EUA têm estado desatentos a isso", afirmou, indicando que a atual administração deve trabalhar o assunto "em alta velocidade" nos próximos um ou dois anos.