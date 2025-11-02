Economia dos EUA está bem, mas pode ter recessão se FED não baixar juro, diz Bessent

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o país está em boa situação econômica, apesar de alguns setores estarem em recessão, o que ele atribuiu às políticas do Federal Reserve (FED, banco central dos EUA). "Alguns setores da economia já estão em recessão, e outros podem entrar em recessão sem novos cortes nas taxas de juros", disse em entrevista à CNN.

Ele citou o mercado imobiliário como exemplo, insistindo que "se o Fed reduzir as taxas de hipoteca, poderá acabar com esta recessão imobiliária". Segundo ele, a economia americana está em um período de transição e o governo está diminuindo os gastos.