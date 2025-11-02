Economia da China desacelerou nos últimos sete meses, diz Bessent
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, rebateu comentários de que a economia chinesa tem se mostrado mais resiliente do que as autoridade do governo Donald Trump previam. Em entrevista ao canal de televisão Fox News, ele elencou que a produção industrial da China caiu nos últimos sete meses. O recuo é visto desde que os EUA anunciaram, no chamado "Liberation Day", tarifas contra o gigante asiático e dezenas de outros países.
Ele observou ainda que os negócios chineses com a Europa tiveram alta de 10% recentemente, mas com base em descontos. "Eles estão tentando sair dessa situação exportando. E eu acho que o que veremos é o resto do mundo se juntando a nós na construção da barreira tarifária contra a China", afirmou.
Sobre o recente encontro entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping, Bessent disse que espera que os chineses sejam parceiros econômicos "mais confiáveis" daqui em diante. Ele citou a negociação sobre terras raras e a questão da venda de fentanil. Enquanto a China se comprometeu a interromper o transporte de insumos para Canadá e México, Bessent apontou que o governo americano vai acompanhar o cumprimento do acordo estritamente.