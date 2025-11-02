Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Economia da China desacelerou nos últimos sete meses, diz Bessent

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, rebateu comentários de que a economia chinesa tem se mostrado mais resiliente do que as autoridade do governo Donald Trump previam. Em entrevista ao canal de televisão Fox News, ele elencou que a produção industrial da China caiu nos últimos sete meses. O recuo é visto desde que os EUA anunciaram, no chamado "Liberation Day", tarifas contra o gigante asiático e dezenas de outros países.

Ele observou ainda que os negócios chineses com a Europa tiveram alta de 10% recentemente, mas com base em descontos. "Eles estão tentando sair dessa situação exportando. E eu acho que o que veremos é o resto do mundo se juntando a nós na construção da barreira tarifária contra a China", afirmou.

Sobre o recente encontro entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping, Bessent disse que espera que os chineses sejam parceiros econômicos "mais confiáveis" daqui em diante. Ele citou a negociação sobre terras raras e a questão da venda de fentanil. Enquanto a China se comprometeu a interromper o transporte de insumos para Canadá e México, Bessent apontou que o governo americano vai acompanhar o cumprimento do acordo estritamente.

Tags

EUA CHINA

