De cursos a viagens, mercado se capacita para falar sobre investimentos internacionais

Os profissionais do mercado financeiro ainda não estão preparados para falar sobre investimentos no exterior. A frase foi repetida algumas vezes e por representantes de diferentes instituições durante evento promovido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) no início do mês, e revelou a ânsia da Faria Lima em internacionalizar os portfólios de seus clientes. Porém, enquanto o acesso aos mercados globais ficou mais fácil nos últimos anos, os profissionais ainda têm um caminho a trilhar junto aos investidores, e o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) procurou grandes casas para conhecer as estratégias utilizadas - que vão de cursos e palestras a viagens para fora do País. "A carteira do brasileiro é de investimentos locais e a diversificação internacional tinha uma barreira de custo, estrutura e oferta. Mas, ao longo dos últimos 10 anos, vimos uma maior abertura para o mercado oferecer esse tipo de produto. Ao mesmo tempo, em discussões na Anbima, vimos a necessidade de preparar a força de vendas, assim como os investidores", afirmou Marcelo Billi, superintendente de Sustentabilidade, Inovação e Educação da Anbima.

Do lado dos investidores, os últimos anos foram de construção de uma cultura com maior diversificação, segundo Billi. Embora a taxa de juros historicamente alta no Brasil ainda segure investidores na ideia de segurança da renda fixa, o executivo avalia que é possível observar uma busca por melhor equilíbrio entre risco e retorno, o que tem cada vez mais incluído diversificação geográfica. O argumento de que parte da vida financeira está ligada ao exterior - via consumo, viagens e flutuações cambiais - tem feito as pessoas prestarem mais atenção nisso, diz Billi. Do outro lado, as plataformas de investimento passaram a oferecer mais alternativas para acesso a mercados globais. Assim, embora já trabalhe o tema em suas certificações, a Anbima lançou recentemente uma microcertificação para educar profissionais sobre investimentos internacionais. São cinco trilhas de aprendizagem, com cerca de três horas de duração, gratuito e disponível para qualquer inscrito na plataforma Anbima Edu. "O tema cresceu muito e vimos que os profissionais estavam sendo demandados, então decidimos lançar a microcertificação. Quem faz ela aprende muito mais do que é exigido nos exames", diz Billi. "É um esforço adicional." Estratégias A busca pelo tema de investimentos internacionais é cada vez maior e, quem não estiver pronto para falar sobre o assunto, vai ficar para trás, alerta Juliana Benvenuto, coordenadora de Alocação e Inteligência da Avenue. "Os próprios profissionais já estão sentindo isso e indo atrás", afirma. "O educacional é uma das ferramentas mais importantes para dar acesso ao mercado internacional. E, quanto mais profissionais capacitados tivermos, melhor para o investidor final."

Desde 2022, a Avenue oferece projetos de capacitação para seus parceiros, com uma estrutura que trabalha desde argumentos comerciais, à compreensão do funcionamento do mercado americano e vai até questões como planejamento tributário e sucessão patrimonial no exterior. Os conteúdos em vídeo são compartilhados com os parceiros e treinamentos online e presencial também são realizados. Benvenuto conta que, em 2024, foram mais de 350 sessões ao vivo. No BTG Pactual, a área de capacitação possui uma equipe multidisciplinar focada em apoiar os profissionais na transmissão de informações e assimilação de conteúdos, segundo o head de Capacitação, Victor Ferreira. A empresa possui uma universidade corporativa interna chamada BTG Bankers, com disponibilização de material gravado e documentos. Além disso, a rede participa de discussões e treinamentos síncronos para "esticar a jornada de aprendizagem, sem ser algo apenas pontual", diz Ferreira. Isso de modo amplo. Especificamente para o conteúdo offshore, o executivo adiantou que o BTG está desenhando um certificado de distinção de conhecimento, que deve ser lançado no ano que vem.