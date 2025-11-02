Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sua Nota Tem Valor: como participar e concorrer a prêmios

Como participar do programa Sua Nota Tem Valor e concorrer a prêmios em dinheiro

Iniciativa do Governo do Ceará sorteia até R$ 40 mil por mês para quem pede CPF na nota fiscal e ainda oferece prêmio extra de R$ 25 mil em edições especiais
Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O programa Sua Nota Tem Valor, da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), distribui prêmios mensais em dinheiro para cidadãos que pedem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) nas notas fiscais e apoiam instituições sociais cadastradas.

A ação busca incentivar a educação fiscal e promover a arrecadação consciente. Saiba como funciona e como se cadastrar no serviço.

Leia mais

O que é o programa Sua Nota Tem Valor

Criado em 2020 pelo Governo do Ceará, o Sua Nota Tem Valor (SNTV) tem o objetivo de conscientizar os consumidores sobre a importância de exigir notas fiscais nas compras e contribuir para a transparência tributária.

Ao mesmo tempo, o programa premia pessoas físicas e instituições sem fins lucrativos com valores em dinheiro todos os meses.

Desde o lançamento, o SNTV já distribuiu mais de R$ 30 milhões em prêmios e conta atualmente com mais de 480 mil participantes em todo o estado. A iniciativa já beneficiou 1.354 pessoas e 475 instituições.

Cidadãos e entidades de 35 municípios foram sorteados na última edição, a 63ª, por meio dos pontos acumulados referentes às compras efetuadas em setembro deste anos.

Com inclusão do CPF, veja as cidades das notas premiadas:

  • Acaraú
  • Alcântaras
  • Barbalha
  • Beberibe
  • Brejo Santo
  • Camocim
  • Canindé
  • Caririaçu
  • Caucaia
  • Cascavel
  • Cedro
  • Choró
  • Crateús
  • Crato
  • Eusébio
  • Fortaleza
  • Guaraciaba do Norte
  • Guaramiranga
  • Iguatu
  • Jaguaribe
  • Juazeiro do Norte
  • Lavras da Mangabeira
  • Limoeiro do Norte
  • Maranguape
  • Massapê
  • Meruoca
  • Milagres
  • Morrinhos
  • Orós
  • Quixadá
  • Quixeramobim
  • Quixeré
  • Russas
  • Sobral
  • Ubajara

Leia mais

Sua Nota Tem Valor: como funciona o sistema de sorteios

Os sorteios são realizados mensalmente, com base nos bilhetes eletrônicos gerados pelas notas fiscais em que o consumidor informa o CPF no momento da compra. Cada R$ 50 em notas fiscais correspondem a um bilhete eletrônico, que dá direito a concorrer aos prêmios.

O programa distribui R$ 300 mil por mês em prêmios para cidadãos e instituições. Além disso, parte do valor arrecadado é dividido entre organizações sociais que atingem o Índice de Engajamento Social (IES) mínimo de 0,1%, calculado a partir dos pontos acumulados pelos participantes que as adotam.

Prêmios oferecidos em dinheiro

A premiação geral inclui:

  • 1 prêmio principal de R$ 40 mil;
  • 5 prêmios de R$ 10 mil;
  • 10 prêmios de R$ 500;

Além de R$ 120 mil distribuídos entre pessoas e instituições por áreas do estado. Esses valores são sorteados de acordo com os resultados da Loteria Federal, que define os números ganhadores em cada edição.

O programa também realiza edições especiais, como o sorteio de novembro, que celebra o Dia das Crianças e inclui um prêmio extra de R$ 25 mil.

Sua Nota Tem Valor: como se cadastrar e participar

Qualquer cidadão cearense pode participar gratuitamente. Para isso, basta:

  • Fazer o cadastro no site ou baixar o aplicativo Sua Nota Tem Valor, disponível nas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS);
  • Informar o CPF sempre que realizar compras em estabelecimentos que emitam nota fiscal;

Acumular pontos automaticamente, que serão convertidos em bilhetes para os sorteios mensais.

Ao se cadastrar, o participante também pode adotar uma instituição social, que receberá parte dos recursos caso o cidadão seja sorteado ou contribua com pontos suficientes para o rateio mensal.

Serviço

  • Premiação: até R$ 40 mil em prêmios mensais e R$ 25 mil em sorteios especiais
  • Onde: no site ou via aplicativo
  • Dica: sempre peça o CPF na nota fiscal para acumular pontos e aumentar suas chances de ganhar.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar