Sua Nota Tem Valor: como participar e concorrer a prêmios

Sua Nota Tem Valor: a premiação geral permanece com um prêmio de R$ 40 mil, cinco prêmios de R$ 10 mil e dez de R$ 500 / Crédito: Thiara Montefusco/ Divulgação/ Governo do Ceará

O programa Sua Nota Tem Valor, da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), distribui prêmios mensais em dinheiro para cidadãos que pedem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) nas notas fiscais e apoiam instituições sociais cadastradas. A ação busca incentivar a educação fiscal e promover a arrecadação consciente. Saiba como funciona e como se cadastrar no serviço.

Cidadãos e entidades de 35 municípios foram sorteados na última edição, a 63ª, por meio dos pontos acumulados referentes às compras efetuadas em setembro deste anos. Com inclusão do CPF, veja as cidades das notas premiadas: Acaraú

Alcântaras

Barbalha

Beberibe

Brejo Santo

Camocim

Canindé

Caririaçu

Caucaia

Cascavel

Cedro

Choró

Crateús

Crato

Eusébio

Fortaleza

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Iguatu

Jaguaribe

Juazeiro do Norte

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Maranguape

Massapê

Meruoca

Milagres

Morrinhos

Orós

Quixadá

Quixeramobim

Quixeré

Russas

Sobral

Sua Nota Tem Valor: como funciona o sistema de sorteios Os sorteios são realizados mensalmente, com base nos bilhetes eletrônicos gerados pelas notas fiscais em que o consumidor informa o CPF no momento da compra. Cada R$ 50 em notas fiscais correspondem a um bilhete eletrônico, que dá direito a concorrer aos prêmios. O programa distribui R$ 300 mil por mês em prêmios para cidadãos e instituições. Além disso, parte do valor arrecadado é dividido entre organizações sociais que atingem o Índice de Engajamento Social (IES) mínimo de 0,1%, calculado a partir dos pontos acumulados pelos participantes que as adotam. Prêmios oferecidos em dinheiro A premiação geral inclui:

1 prêmio principal de R$ 40 mil ;



; 5 prêmios de R$ 10 mil ;



; 10 prêmios de R$ 500; Além de R$ 120 mil distribuídos entre pessoas e instituições por áreas do estado. Esses valores são sorteados de acordo com os resultados da Loteria Federal, que define os números ganhadores em cada edição. O programa também realiza edições especiais, como o sorteio de novembro, que celebra o Dia das Crianças e inclui um prêmio extra de R$ 25 mil. Sua Nota Tem Valor: como se cadastrar e participar Qualquer cidadão cearense pode participar gratuitamente. Para isso, basta: