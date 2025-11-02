Sua Nota Tem Valor: como participar e concorrer a prêmios

Como participar do programa Sua Nota Tem Valor e concorrer a prêmios em dinheiroIniciativa do Governo do Ceará sorteia até R$ 40 mil por mês para quem pede CPF na nota fiscal e ainda oferece prêmio extra de R$ 25 mil em edições especiais
O programa Sua Nota Tem Valor, da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), distribui prêmios mensais em dinheiro para cidadãos que pedem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) nas notas fiscais e apoiam instituições sociais cadastradas.
A ação busca incentivar a educação fiscal e promover a arrecadação consciente. Saiba como funciona e como se cadastrar no serviço.
O que é o programa Sua Nota Tem Valor
Criado em 2020 pelo Governo do Ceará, o Sua Nota Tem Valor (SNTV) tem o objetivo de conscientizar os consumidores sobre a importância de exigir notas fiscais nas compras e contribuir para a transparência tributária.
Ao mesmo tempo, o programa premia pessoas físicas e instituições sem fins lucrativos com valores em dinheiro todos os meses.
Desde o lançamento, o SNTV já distribuiu mais de R$ 30 milhões em prêmios e conta atualmente com mais de 480 mil participantes em todo o estado. A iniciativa já beneficiou 1.354 pessoas e 475 instituições.
Cidadãos e entidades de 35 municípios foram sorteados na última edição, a 63ª, por meio dos pontos acumulados referentes às compras efetuadas em setembro deste anos.
Com inclusão do CPF, veja as cidades das notas premiadas:
- Acaraú
- Alcântaras
- Barbalha
- Beberibe
- Brejo Santo
- Camocim
- Canindé
- Caririaçu
- Caucaia
- Cascavel
- Cedro
- Choró
- Crateús
- Crato
- Eusébio
- Fortaleza
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Iguatu
- Jaguaribe
- Juazeiro do Norte
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Maranguape
- Massapê
- Meruoca
- Milagres
- Morrinhos
- Orós
- Quixadá
- Quixeramobim
- Quixeré
- Russas
- Sobral
- Ubajara
Sua Nota Tem Valor: como funciona o sistema de sorteios
Os sorteios são realizados mensalmente, com base nos bilhetes eletrônicos gerados pelas notas fiscais em que o consumidor informa o CPF no momento da compra. Cada R$ 50 em notas fiscais correspondem a um bilhete eletrônico, que dá direito a concorrer aos prêmios.
O programa distribui R$ 300 mil por mês em prêmios para cidadãos e instituições. Além disso, parte do valor arrecadado é dividido entre organizações sociais que atingem o Índice de Engajamento Social (IES) mínimo de 0,1%, calculado a partir dos pontos acumulados pelos participantes que as adotam.
Prêmios oferecidos em dinheiro
A premiação geral inclui:
- 1 prêmio principal de R$ 40 mil;
- 5 prêmios de R$ 10 mil;
- 10 prêmios de R$ 500;
Além de R$ 120 mil distribuídos entre pessoas e instituições por áreas do estado. Esses valores são sorteados de acordo com os resultados da Loteria Federal, que define os números ganhadores em cada edição.
O programa também realiza edições especiais, como o sorteio de novembro, que celebra o Dia das Crianças e inclui um prêmio extra de R$ 25 mil.
Sua Nota Tem Valor: como se cadastrar e participar
Qualquer cidadão cearense pode participar gratuitamente. Para isso, basta:
- Fazer o cadastro no site ou baixar o aplicativo Sua Nota Tem Valor, disponível nas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS);
- Informar o CPF sempre que realizar compras em estabelecimentos que emitam nota fiscal;
Acumular pontos automaticamente, que serão convertidos em bilhetes para os sorteios mensais.
Ao se cadastrar, o participante também pode adotar uma instituição social, que receberá parte dos recursos caso o cidadão seja sorteado ou contribua com pontos suficientes para o rateio mensal.
Serviço
- Premiação: até R$ 40 mil em prêmios mensais e R$ 25 mil em sorteios especiais
- Onde: no site ou via aplicativo
- Dica: sempre peça o CPF na nota fiscal para acumular pontos e aumentar suas chances de ganhar.