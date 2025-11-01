Qualicorp conclui venda da Gama Saúde para holding ESB Corp por R$ 163,9 milhões
A Qualicorp anunciou neste sábado, 1º, por meio de fato relevante, o fechamento da transação para a venda de 100% do capital social da Gama Saúde para o empresário Fernando Vieira, controlador da holding ESB Corp, por R$ 163,912 milhões.
O negócio, anunciado em agosto e aprovado pela Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em outubro, marca a conclusão do processo de alienação da subsidiária.
Com o fechamento, a Qualicorp reforça sua estratégia de simplificação estrutural e foco em suas principais operações no segmento de planos de saúde coletivos, informou a companhia.