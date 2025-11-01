Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo ministro da Economia do Japão promete estímulo fiscal com disciplina orçamentária

Novo ministro da Economia do Japão promete estímulo fiscal com disciplina orçamentária

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governo do Japão deve considerar todas as opções de financiamento disponíveis para apoiar a economia, mas sem comprometer a disciplina fiscal, afirmou o novo ministro da Economia do país, Minoru Kiuchi. "Não abandonaremos a disciplina fiscal", disse em coletiva de imprensa na sexta-feira, 31. "Implementaremos estímulos fiscais de forma estratégica, não mecânica, mantendo firmemente essa disciplina em mente."

Como chefe da estratégia econômica do Japão, Kiuchi será um dos arquitetos da filosofia da primeira-ministra Sanae Takaichi de "política fiscal proativa e responsável", que ele ajudou a elaborar.

Executar essa estratégia exigirá conciliar dois objetivos conflitantes: ampliar o estímulo econômico e manter a disciplina fiscal.

A forma como o governo entregará a parte "responsável" dessa abordagem tem implicações para os esforços do Japão em melhorar sua saúde fiscal, uma das piores do mundo. A dívida pública do país é mais que o dobro do tamanho da economia.

Questionado sobre como o governo pode aumentar os gastos preservando a credibilidade fiscal, Kiuchi disse que o essencial é garantir que o crescimento da dívida não supere o da economia, ecoando comentários anteriores de Takaichi.

O objetivo, segundo ele, é promover estímulos que resultem em crescimento da renda das famílias, maior confiança do consumidor, lucros corporativos mais robustos e aumento na arrecadação de impostos. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar