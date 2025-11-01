Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo diz que China abrirá diálogo com setor automotivo brasileiro para evitar falta de chips

Autor Agência Estado
O governo chinês abrirá canais de diálogo com o setor automotivo brasileiro para evitar o desabastecimento de chips, essenciais à produção de carros flex no Brasil. Segundo nota do governo federal divulgada neste sábado, o embaixador da China no Brasil, Zhu Quingqiao, informou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, sobre a decisão. Na conversa com o embaixador, Alckmin pediu prioridade no fornecimento dos chips às companhias brasileiras.

Na última terça-feira, 28, Alckmin reuniu-se com entidades do setor que pediram apoio ao governo brasileiro para dialogar com Pequim e evitar que o País fosse prejudicado. Participaram do encontro a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a Associação Brasileira da Indústria de Autopeças (Abipeças) e o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças).

"A cadeia automotiva emprega 1,3 milhão de pessoas e tem impacto direto em outros setores, como siderúrgico, químico, plástico e borracha. Ainda temos de ver como isso se dará na prática, mas hoje demos um passo importante para que indústria automotiva brasileira continue crescendo e gerando empregos de qualidade", afirmou o vice-presidente, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O setor sentiu-se ameaçado após a decisão da China de restringir as exportações de minerais raros, semicondutores e chips, em retaliação às medidas protecionistas dos Estados Unidos e da Europa no segmento tecnológico. A Holanda interveio em uma empresa chinesa que opera no país e detém 40% do mercado mundial de chips usados pela indústria automotiva. Em seguida, o governo chinês impôs as novas restrições.

Mais cedo neste sábado, a China já estudava criar exceções, diante das dificuldades que as empresas europeias enfrentavam com a restrição. O gigante asiático culpou a Holanda pela quebra da cadeia de produção global, por sua "interferência nas questões internas das empresas".

