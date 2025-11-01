Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Azul fecha acordo global com Comitê de credores para plano de reorganização no Chapter 11

Tipo Notícia

A Azul anunciou neste sábado, 1º, que chegou a um acordo global com o Comitê Oficial de Credores Quirografários - Official Committee of Unsecured Creditors (UCC) - para um plano de reorganização consensual. O acordo representa um passo significativo no processo de Chapter 11 da Azul, concebido para transformar o futuro financeiro da Companhia e posicionar o negócio para o longo prazo, destaca a aérea.

Os termos do acordo foram alcançados após conversas colaborativas com o Comitê e os principais stakeholders, marcando um desenvolvimento positivo para todas as partes interessadas no processo de Chapter 11, pois fornece um caminho claro para a reestruturação financeira da Azul.

Segundo a companhia aérea, o Comitê pretende incentivar todos os credores quirografários gerais a votar a favor do Plano após a aprovação pelo Tribunal.

A companhia também apresentou versões revisadas do plano e da Disclosure Statement, além de um termo de acordo, cada um refletindo os termos do acordo com o Comitê e representando progresso contínuo dentro do cronograma proposto pela Azul para o Chapter 11.

"Seguimos avançando em nosso processo de reestruturação com o apoio de nossos principais stakeholders, incluindo nossos credores quirografários, com os quais chegamos a um acordo após negociações construtivas", disse John Rodgerson, CEO da Azul em nota à imprensa.

Os marcos alcançados neste sábado, segundo ele, "demonstram um impulso positivo na transformação de nosso negócio, enquanto trabalhamos para fortalecer nossa estrutura de capital e avançar rumo à saída do processo como uma empresa ainda mais forte e sustentável."

A Azul diz ainda que permanece focada em apoiar seus tripulantes, atender seus clientes e posicionar a companhia para o sucesso de longo prazo.

Próximos passos

A Audiência de Divulgação para aprovar a Declaração de Divulgação da Azul e o Acordo de Compromisso de Backstop está agendada para a próxima terça-feira, 4, às 11 horas (horário da Costa Leste dos EUA).

Uma vez aprovada, a declaração de divulgação será distribuída aos credores junto com o Plano de Reorganização, para ser analisado e votado. O Tribunal então realizará uma audiência para confirmar o Plano de Reorganização da Azul.

A audiência de confirmação está atualmente agendada para 11 de dezembro.

