Xi Jinping promete defender livre comércio em discurso na abertura da cúpula da Apec

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta sexta-feira (31) que o país ajudará a proteger o livre comércio global, durante discurso na abertura da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em Gyeongju, na Coreia do Sul.

Xi defendeu o multilateralismo e afirmou que "quanto mais turbulentos os tempos, mais devemos trabalhar juntos". O líder chinês pediu estabilidade nas cadeias de suprimentos, em resposta às tentativas dos Estados Unidos de reduzir a dependência da produção chinesa, e destacou o desejo de ampliar a cooperação internacional em energia limpa e nas indústrias verdes.

Autoridades sul-coreanas trabalham para viabilizar um comunicado conjunto ao fim da cúpula, após o fracasso da cúpula de 2018, devido a divergências comerciais entre Washington e Pequim. O tema da reunião deste ano é "Construindo um Amanhã Sustentável: Conectar, Inovar, Prosperar", com foco em cooperação tecnológica e crescimento inclusivo. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

