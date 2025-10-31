Xi Jinping promete defender livre comércio em discurso na abertura da cúpula da Apec

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta sexta-feira (31) que o país ajudará a proteger o livre comércio global, durante discurso na abertura da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em Gyeongju, na Coreia do Sul.

Xi defendeu o multilateralismo e afirmou que "quanto mais turbulentos os tempos, mais devemos trabalhar juntos". O líder chinês pediu estabilidade nas cadeias de suprimentos, em resposta às tentativas dos Estados Unidos de reduzir a dependência da produção chinesa, e destacou o desejo de ampliar a cooperação internacional em energia limpa e nas indústrias verdes.