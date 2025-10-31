Vendas no varejo da Alemanha avançam 0,2% setembro ante agosto

As vendas no varejo da Alemanha subiram 0,2% em setembro ante agosto, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 31, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado, porém, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,4% nas vendas do período. Na comparação anual, as vendas no setor varejista alemão também mostraram expansão de 0,2% em setembro, em termos reais. Os dados de agosto foram revisados, passando a mostrar queda de 0,5% ante julho e alta de 1,4% em relação a um ano antes.