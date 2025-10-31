Trump diz que se houver reabertura terá encontro em breve com democratas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou que sempre está disposto a se encontrar com os democratas, repetindo que basta ocorrer a reabertura das atividades do governo para que essas reuniões se materializem.

"Estou sempre disposto a me encontrar - tudo o que eles precisam fazer é reabrir o país. Deixem que reabram o país e nos encontraremos. Nos encontraremos muito em breve", disse o presidente em entrevista durante sua chegada no Aeroporto de Internacional de Palm Beach, na Flórida, nesta sexta-feira.