Trump apela a republicanos que acabem com regra de votação para encerrar shutdown

O presidente dos EUA, Donald Trump, apelou a republicanos no Senado que acabem com o chamado "filibuster", uma antiga regra que exige 60 votos para a aprovação da maioria das propostas legislativas, com o intuito de encerrar a paralisação do governo (ou shutdown) - que nesta sexta-feira, 31, entrou em seu 31º dia - sem o apoio dos democratas.

"Chegou a hora de os republicanos jogarem seu 'TRUNFO' e optarem pelo que é chamado de Opção Nuclear - acabar com o Filibuster, e se livrar dele, AGORA!," escreveu o presidente na Truth Social, usando a expressão "Trump card" para se referir a trunfo.