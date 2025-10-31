Setor público tem déficit primário de R$ 33,235 bi em 12 meses até setembro, mostra BC

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 33,235 bilhões nos 12 meses encerrados em setembro, o equivalente a 0,27% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central nesta sexta-feira, 31. O rombo como proporção do PIB diminuiu frente a agosto, quando era de 0,19%.

O Governo Central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve déficit primário de R$ 39,365 bilhões, ou 0,32% do PIB, no acumulado de 12 meses até setembro deste ano.