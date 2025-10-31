Setor público tem déficit primário de R$ 17,452 bilhões em setembro, afirma BC

O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 17,452 bilhões em setembro, após um saldo negativo de R$ 17,255 bilhões em agosto, informou o Banco Central. O rombo foi levemente maior do que indicava a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, negativa em R$ 17,30 bilhões. Todas as estimativas do mercado apontavam para um rombo, de R$ 19,660 bilhões a R$ 15,50 bilhões.

O déficit primário nas contas do setor público em setembro foi o maior para o mês desde 2023, quando o resultado havia sido negativo em R$ 18,071 bilhões, em valores nominais. No mesmo mês do ano passado, o setor público teve déficit de R$ 7,340 bilhões. O governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve déficit primário de R$ 14,944 bilhões no mês passado. Estados e municípios tiveram déficit de R$ 3,504 bilhões. As empresas estatais tiveram superávit de R$ 996 milhões. Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 5,269 bilhões, e os municípios, superávit de R$ 1,765 bilhão. Acumulado