Scor registra queda de receita no 3º trimestre e decepciona com 'detalhes subjacentes'

A Scor, resseguradora francesa, apresentou nesta sexta-feira, 31, resultados subjacentes mais fracos no terceiro trimestre. Segundo balanço, nos três meses encerrados em 30 de setembro, a empresa teve um lucro líquido de 211 milhões de euros, em comparação com uma perda de 117 milhões de euros no mesmo período do ano anterior.

O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido foi de 22,1%, em comparação com -10,2% no período do ano anterior. No entanto, embora esses resultados tenham superado as expectativas em termos gerais, os detalhes subjacentes não parecem tão favoráveis, de acordo com analistas do JPMorgan e da Jefferies.