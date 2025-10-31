Presidente do México expôs a Lula o interesse em cooperação sobre etanol, diz Secom

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência, Claudia também conversou com Lula sobre o desejo de pôr em prática projetos sociais para combater a fome e a pobreza.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, manifestou interesse, em telefonema com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta sexta-feira, 31, na cooperação do Brasil para a produção de etanol. O México pretende atender à demanda do país, que vem crescendo.

A presidente mexicana ainda comunicou Lula a designação da ministra do Meio Ambiente e Recursos Naturais, Alicia Barcenas, para representar o México na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30), em Belém.

Lula tratou de outros temas bilaterais e regionais com a mexicana. Ele agradeceu pela acolhida ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que cumpriu agenda de trabalho na Cidade do México em agosto, e reiterou a disposição de concluir um novo acordo comercial com o país para aprofundar a parceria econômica.

Também falaram sobre a visita do chanceler mexicano, Juan Ramón de La Fuente Ramirez, prevista para novembro.

Lula também falou com Claudia sobre a viagem que fez à Indonésia e à Malásia. O presidente reafirmou o potencial de cooperação entre a América Latina e o Sudeste Asiático.