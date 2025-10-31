PMI industrial da China cai para 49 em outubro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China caiu para 49,0 em outubro, de 49,8 em setembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 31, pelo Departamento Nacional de Estatísticas (NBS). A leitura ficou abaixo da estimativa de 49,6 de analistas consultados pelo Wall Street Journal.

Apesar da leve queda, o indicador abaixo de 50 pontos indica que a atividade econômica no setor manufatureiro chinês permanece em contração. Por outro lado, o PMI de serviços avançou ligeiramente para 50,1 em outubro, de 50,0 em setembro.