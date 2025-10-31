Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PMI industrial da China cai para 49 em outubro

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China caiu para 49,0 em outubro, de 49,8 em setembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 31, pelo Departamento Nacional de Estatísticas (NBS). A leitura ficou abaixo da estimativa de 49,6 de analistas consultados pelo Wall Street Journal.

Apesar da leve queda, o indicador abaixo de 50 pontos indica que a atividade econômica no setor manufatureiro chinês permanece em contração. Por outro lado, o PMI de serviços avançou ligeiramente para 50,1 em outubro, de 50,0 em setembro.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

china

