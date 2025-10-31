PMI dos Estados Unidos sobe a 43,8 em outubro, revela ISM de Chicago

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago subiu para 43,8 em outubro, ante 40,6 em setembro, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta sexta-feira, 31.

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do indicador a 42 neste mês.