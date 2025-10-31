Pfizer processa Metsera e Novo Nordisk em meio à disputa por aquisição

A Pfizer anunciou nesta sexta-feira, 31, que entrou com um processo judicial contra a Novo Nordisk, a Metsera e o seu conselho administrativo. A judicialização acontece após a dinamarquesa Novo Nordisk fazer uma proposta de compra da Metsera de até US$ 9 bilhões, dias após a Pfizer já ter firmado um acordo definitivo para adquirir a mesma empresa americana de medicamentos contra a obesidade.

No processo, a Pfizer alega violação de contrato, violação de dever fiduciário e interferência ilícita. A empresa também fez pedido de uma ordem de restrição temporária para impedir que a Metsera rescinda o acordo de fusão.