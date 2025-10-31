Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo fecha dia em alta, mas registra queda no mês sob temores de aumento na oferta da Opep+

Autor Agência Estado
O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira, 31, impulsionado por relatos de possível ataque dos EUA contra a Venezuela, mas encerrou o mês de outubro com perdas de cerca de 2%. O mercado de energia pondera o alívio nas tensões comerciais entre EUA e China, mas também a persistência de conflitos geopolíticos e os temores de aumento na oferta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), que deve se reunir novamente neste domingo.

O petróleo WTI para dezembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 0,68% (US$ 0,41), a US$ 60,98 o barril. Já o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), avançou 0,62% (US$ 0,40), a US$ 64,77 o barril. Na semana, porém, WTI e Brent recuaram 0,84% e 0,66%, respectivamente. No mês, a queda foi de 2,23% para o óleo negociado nos EUA e de 1,91% para o negociado em Londres.

Para o ANZ, o mercado já precificou amplamente um novo aumento modesto de produção pela Opep+, de 137 mil barris por dia em dezembro, mas ainda pesam no sentimento dos investidores preocupações com excesso da oferta em nível global. Ao mesmo tempo, o banco também vê pouco efeito do acordo comercial sino-americano na dissipação de dúvidas sobre como ficarão as compras chinesas de petróleo russo. O ANZ aponta que há esperança de que a China adquira mais petróleo e gás dos EUA, como parte do acordo.

Segundo a Rystad Energy, ainda há prêmios de risco no mercado do petróleo, já que a produção da Rússia permanece no centro das atenções. A consultoria elevou sua projeção para o preço do Brent no quarto trimestre, de US$ 62 para US$ 63 o barril.

Paralelamente, especulações sobre possíveis ataques do governo de Donald Trump contra alvos ligados ao narcotráfico na Venezuela deram sustentação aos preços, ao aumentar o risco geopolítico, avalia o Price Futures Group. A bordo do avião presidencial, Trump negou estar considerando ataques dentro da Venezuela, mas reafirmou que os EUA voltarão a realizar testes nucleares.

*Com informações da Dow Jones Newswires

