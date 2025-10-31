País tem recorde de 67,650 milhões de ocupados contribuindo para Previdência, diz IBGE
O Brasil alcançou um recorde de 67,650 milhões de trabalhadores ocupados contribuindo para instituto de previdência no trimestre encerrado em setembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A proporção de contribuintes entre os ocupados foi de 66,0% no trimestre até setembro, ante 65,7% no trimestre até junho.