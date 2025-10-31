Nvidia anuncia parcerias de chips com Samsung Electronics e Hyundai Motor na Coreia do Sul

O conjunto de parcerias faz parte do esforço do governo sul-coreano para expandir sua capacidade de inteligência artificial (IA) e continua uma sequência de acordos da gigante norte-americana de fabricação de chips, que a ajudou a se tornar a primeira empresa a atingir um valor de mercado de US$ 5 trilhões.

A Nvidia fechou uma série de acordos com a Samsung Electronics, Hyundai Motor Group e outros gigantes industriais da Coreia do Sul nesta sexta-feira, 31, que resultarão na implantação de mais de um quarto de milhão de seus chips em todo o país. O anúncio acontece após a visita do CEO da fabricante de chips, Jensen Huang, ao país para participar de uma cúpula.

Em uma das colaborações recém-anunciadas, a empresa se unirá à Samsung para construir uma fábrica de IA. A Samsung afirmou que a "megafábrica" usaria mais de 50.000 unidades de processamento gráfico da Nvidia, incorporando a tecnologia em todo o seu fluxo de fabricação para acelerar a produção de semicondutores, dispositivos móveis e robótica.

A Nvidia também está planejando fábricas de IA com a Hyundai e o conglomerado coreano SK Group, que possui negócios em setores que vão de produtos químicos a telecomunicações. A primeira fase da fábrica de IA do SK Group deve ser concluída até o final de 2027.

A parceria entre Hyundai e Nvidia, por sua vez, se concentrará em capacidades de IA para veículos autônomos, fábricas inteligentes e robótica, além de construir centros de dados regionais de IA. As empresas trabalharão em estreita colaboração com partes interessadas do governo para desenvolver um ecossistema para a tecnologia que "resultará em um investimento de aproximadamente 3 bilhões de dólares", disse a Nvidia em um comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires*.

