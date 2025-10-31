Lula cumprimentou e falou com Joesley e Wesley Batista após reunião com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se dirigiu aos empresários Joesley e Wesley Batista e os cumprimentou, na Malásia, horas depois de sua reunião com o presidente americano, Donald Trump. Eles tiveram uma breve conversa. O presidente havia acabado de discursar a empresários brasileiros e malaios, em fórum empresarial, no hotel Renaissance, em Kuala Lumpur. Ao deixar o auditório, Lula se dirigiu a um grupo de empresários e funcionários da Apex Brasil, que o aplaudiram.

Em seguida, o presidente caminhou em direção aos donos da J&F, que inclui a JBS, maior empresa de proteína animal do mundo, e conversou com eles. A empresa mandou para o comitê de inauguração presidencial de Trump US$ 5 milhões - uma doação pós-campanha. O Estadão flagrou o encontro breve e a conversa ao pé do ouvido, embora seguranças tenham tentado impedir o registro e se colocado na frente. Joesley disse depois que o presidente trata bem a todos. O empresário atuou diretamente na diplomacia empresarial que destravou os contatos entre Lula e Trump. Ele disse à reportagem que foi "falar bem do Brasil" a Trump, porque, segundo ele, "infelizmente, tem outros que não fazem", como mostrou o Estadão.