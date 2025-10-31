Lucro da Hershey cai 38% no 3º tri, para US$ 276 milhões, com impacto de tarifas

Mesmo com o lucro menor, a receita cresceu 6,5% em relação a igual período do ano passado, para US$ 3,18 bilhões. O desempenho foi sustentado pelo aumento de preços e pela boa performance das linhas de salgadinhos e snacks e das operações internacionais, especialmente fora dos Estados Unidos.

A fabricante norte-americana de chocolates e doces Hershey teve queda de 38% no lucro do terceiro trimestre de 2025, para US$ 276 milhões. A empresa foi afetada pelo aumento do custo de matérias-primas, como cacau e leite, e por tarifas aplicadas sobre produtos importados.

Segundo o CEO da Hershey, Kirk Tanner, a empresa conseguiu "entregar resultados acima das expectativas internas" graças à inovação e à disciplina de custos. Ele afirmou que, mesmo com o ambiente mais difícil, a companhia manteve o foco em produtividade e na expansão em mercados emergentes.

A margem de lucro operacional - que mede quanto sobra depois de pagar custos e despesas - caiu para 13,7%, ante 20,5% um ano antes. O impacto veio principalmente do aumento nos preços de insumos e das tarifas, que, segundo a empresa, devem reduzir entre US$ 160 milhões e US$ 170 milhões do resultado anual.

Na América do Norte, onde estão as marcas mais conhecidas como Hershey's, Reese's e Kit Kat, as vendas cresceram 5,6%, mas o lucro caiu 21% por causa dos custos. O segmento de salgadinhos teve alta de 10% na receita e o de mercados internacionais aumentou 12%, apesar de registrar pequeno prejuízo por variação cambial e maiores gastos logísticos.

A Hershey mantém expectativa de crescer cerca de 3% nas vendas em 2025, mas agora projeta queda de até 37% no lucro por ação ajustado.