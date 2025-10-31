Latam reforça malha internacional para 2026 e mira retorno ao Oriente Médio

A Latam vai reforçar sua malha internacional em 2026, com aumento de cerca de 6% na oferta para a América do Norte e a Europa, na comparação entre agosto de 2026 e igual mês de 2025. A companhia também estuda retomar voos para o Oriente Médio, região que deixou de atender durante a pandemia. "Iniciamos uma avaliação profunda de operação para um destino do Oriente Médio, que potenciaria nosso alcance na Ásia reforçando nossa rede internacional", afirma a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra.

A companhia, contudo, não divulgou qual será o destino selecionado para o possível retorno à região. Antes da pandemia, a Latam operava voos para Tel-Aviv, em Israel, mas não necessariamente essa será a cidade escolhida. Em paralelo, a companhia aérea está focada também em estudos de viabilidade para novos destinos na Europa e África, ainda de acordo com Mafra. No mercado internacional, a Latam opera voos próprios do Brasil para 90 destinos no exterior, projetando crescimento de até 11% na oferta internacional. Entre as novidades, estão as rotas Fortaleza-Lisboa, Rio-Buenos Aires e Porto Alegre-Buenos Aires, assim como Florianópolis-Lima e Guarulhos-Córdoba. América do Norte e Europa