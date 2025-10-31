Indicador de incerteza da economia sobe 2,5 pontos em outubro ante setembro, mostra FGV

"Após duas quedas seguidas, a alta do indicador de incerteza no mês foi impulsionada pelo componente de mídia, refletindo o debate público em torno das persistentes incertezas externas relacionadas à política comercial global, principalmente com o aumento, em meados de outubro, das tensões tarifárias entre Estados Unidos e China. O componente de expectativas seguiu a direção contrária e recuou, motivado por uma menor incerteza por parte do mercado em relação às previsões da taxa Selic para daqui a 12 meses", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota.

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) aumentou 2,5 pontos na passagem de setembro para outubro, para 109,0 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, o IIE-Br caiu 1,4 ponto.

O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.

"Apesar da alta do IIE-Br, o indicador se mantém em patamar considerado confortável de incerteza, abaixo dos 110 pontos. Para os próximos meses, a manutenção de um nível moderado de incerteza dependerá desses fatores externos, e também da dinâmica da economia interna e da gestão das contas públicas", completou Anna Carolina.

O componente de Mídia subiu 3,6 pontos, para 111,1 pontos, contribuindo com 3,1 pontos para o IIE-Br do mês. O componente de Expectativas recuou 3,3 pontos, para 96,6 pontos, menor nível desde janeiro de 2015, contribuindo com -0,6 ponto para o índice de outubro.

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.