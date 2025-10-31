Haddad: governador do Rio precisa se envolver porque devedor contumaz está envolvido no crime

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou engajamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a favor do projeto de lei do devedor contumaz, após o PL, partido do governador, rejeitar na quinta-feira, 30, o requerimento de urgência da tramitação da matéria na Câmara. Apesar da oposição do PL, a urgência foi aprovada para que a proposta contra os devedores contumazes seja colocada diretamente para votação no plenário.

O projeto, frisou Haddad, é fundamental ao combate do crime organizado, de modo que Castro, em meio à crise de segurança pública no Rio de Janeiro, deveria ajudar a convencer o PL a apoiá-lo. "Ele precisa se envolver nessas questões, porque eu garanto a você - não posso falar o nome -, mas uma parte grande dos devedores contumazes está envolvida com o crime organizado do Rio de Janeiro. Então, nós pedimos o apoio dele", declarou o ministro da Fazenda.