Fortaleza tem 2.068 vagas disponíveis pelo Sine Municipal

Fortaleza tem 2.068 vagas disponíveis pelo Sine Municipal

Órgão também está realizando seis processos seletivos presenciais que totalizam 451 vagas em redes de supermercados, restaurantes e sorveteria
Quem está procurando emprego em Fortaleza terá boas oportunidades na semana que inicia no próximo dia 3 de novembro. Isso porque o Sine Municipal está ofertando 2.068 vagas distribuídas em 212 profissões, captadas junto a 349 empresas.

As vagas abrangem desde o primeiro emprego até funções que exigem experiência, em áreas como comércio, alimentação, serviços e indústria.

Principais cargos com vagas abertas

Entre as áreas com maior número de vagas estão:

Auxiliar de limpeza - 214
Auxiliar de cozinha - 133
Consultor de vendas - 12
Garçom - 129
Cumim - 110
Auxiliar de linha produção - 104
Operador de telemarketing ativo e receptivo - 103
Atendente de balcão - 59
Operador de caixa - 53
Embalador - 50

As oportunidades são variadas e incluem cargos com e sem exigência de experiência anterior.

Seleções presenciais acontecem até 7 de novembro

Além das vagas disponíveis, o Sine realiza seis processos seletivos presenciais entre os dias 3 e 7 de novembro, nas unidades da Aldeota, Maraponga e Messejana. Ao todo, são 451 vagas ofertadas diretamente pelas empresas participantes.

Confira os principais destaques:

Meison – 4 vagas
Requisitos: cursando ensino superior – 4° semestre e técnico
Data: 03/11/ (segunda-feira)
Horário: 8h às 12h
Local: Sine Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500 - sala 17 - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)

Restaurante Parrilheiro – 41 vagas
Requisitos: ensino fundamental completo (17 vagas) e ensino médio completo (23 vagas), cursando Administração (1 vaga) com experiência
Data: 03/11 (segunda-feira)
Horário: 13h às 17h
Local: Sine Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500 - sala 17 - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)

Supermercado Pinheiro – 180 vagas
Requisitos: primeiro emprego, ensino fundamental completo (40 vagas) e ensino médio completo (140 vagas), com experiência
Data: 04/11 (terça-feira)
Horário: 13h às 17h
Local: Sine Messejana (Rua Santa Clara de Assis, 580)

Vignoli – 36 vagas
Requisitos: ensino fundamental completo, ensino médio completo, com e sem experiência
Data: 05/11 (quarta-feira)
Horário: 13h às 17h
Local: Sine Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500 - sala 17 - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)

Frosty – 10 vagas
Requisitos: ensino médio completo, sem experiência
Data: 06/11 (quinta-feira)
Horário: 8h às 12h
Local: Sine Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500 - sala 17 - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)

Supermercado Novo Siqueira – 180 vagas
Requisitos: ensino fundamental completo, ensino médio completo, com e sem experiência
Data: 07/11 (sexta-feira) Horário: 18h às 17h
Local: Sine Maraponga (Rua Francisco Glicério 290 - Secretaria Regional 10)

Como se candidatar

Os interessados podem buscar atendimento gratuito em qualquer unidade do Sine Municipal de Fortaleza, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Unidades fixas:

Parquelândia – Rua Dom Lino, 485-547
Siqueira – Av. Augusto dos Anjos, 2466
Aldeota – Av. Santos Dumont, 2500, loja 17 (entrada pela Rua Tibúrcio Cavalcante)
Messejana – Rua Santa Clara de Assis, 580
Maraponga – Rua Francisco Glicério, 290 (Regional 10)

Atendimento remoto: (85) 3771-6644
WhatsApp: (85) 99248-2066
E-mail: [email protected]

O Sine também mantém atendimento em postos avançados, localizados nos Cucas José Walter, Mondubim, Pici e Barra, além de unidades nas Secretarias Regionais e nos Centros de Referência do Empreendedor (CREs).

