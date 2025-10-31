Fortaleza tem 2.068 vagas disponíveis pelo Sine Municipal

Vagas abrangem desde o primeiro emprego até funções que exigem experiência / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quem está procurando emprego em Fortaleza terá boas oportunidades na semana que inicia no próximo dia 3 de novembro. Isso porque o Sine Municipal está ofertando 2.068 vagas distribuídas em 212 profissões, captadas junto a 349 empresas. As vagas abrangem desde o primeiro emprego até funções que exigem experiência, em áreas como comércio, alimentação, serviços e indústria.

Seleções presenciais acontecem até 7 de novembro Além das vagas disponíveis, o Sine realiza seis processos seletivos presenciais entre os dias 3 e 7 de novembro, nas unidades da Aldeota, Maraponga e Messejana. Ao todo, são 451 vagas ofertadas diretamente pelas empresas participantes. Confira os principais destaques: Meison – 4 vagas

Requisitos: cursando ensino superior – 4° semestre e técnico

Data: 03/11/ (segunda-feira)

Horário: 8h às 12h

Local: Sine Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500 - sala 17 - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)

Restaurante Parrilheiro – 41 vagas

Requisitos: ensino fundamental completo (17 vagas) e ensino médio completo (23 vagas), cursando Administração (1 vaga) com experiência

Data: 03/11 (segunda-feira)

Horário: 13h às 17h

Local: Sine Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500 - sala 17 - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante) Supermercado Pinheiro – 180 vagas

Requisitos: primeiro emprego, ensino fundamental completo (40 vagas) e ensino médio completo (140 vagas), com experiência

Data: 04/11 (terça-feira)

Horário: 13h às 17h

Local: Sine Messejana (Rua Santa Clara de Assis, 580) Vignoli – 36 vagas

Requisitos: ensino fundamental completo, ensino médio completo, com e sem experiência

Data: 05/11 (quarta-feira)

Horário: 13h às 17h

Local: Sine Aldeota (Av. Santos Dumont, 2500 - sala 17 - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)