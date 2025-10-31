Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,51%
Pontos: 149.540,43
Máxima de +0,58% : 149.636 pontos
Mínima estável: 148.774 pontos
Volume: R$ 23,99 bilhões
Variação em 2025: 24,32%
Variação no mês: 2,26%
Dow Jones: +0,09%
Pontos: 47.562,87
Nasdaq: +0,61%
Pontos: 23.724,96
Ibovespa Futuro: +0,3%
Pontos: 152.190
Máxima (pontos): 152.260
Mínima (pontos): 151.355
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,44
Variação: +0,38%
Petrobras PN
Preço: R$ 29,75
Variação: -0,47%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,16
Variação: +0,33%
Ambev ON
Preço: R$ 12,71
Variação: +0,95%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,51
Variação: -0,47%
Vale ON
Preço: R$ 65,26
Variação: +2,27%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 11,65
Variação: +0,95%
Global 40
Cotação: 718,821 centavos de dólar
Variação: -1,19%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3798
Venda: R$ 5,3803
Variação: -0,02%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,48
Venda: R$ 5,58
Variação: -0,61%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3837
Venda: R$ 5,3843
Variação: -0,01%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4700
Venda: R$ 5,5620
Variação: -0,41%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,3840
Variação: -0,06%
- Euro
Compra: US$ 1,1533 (às 18h37)
Venda: US$ 1,1538 (às 18h37)
Variação: -0,26%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2010
Venda: R$ 6,2020
Variação: -0,34%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4000
Venda: R$ 6,4970
Variação: -1,34%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.996,5 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,48%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente