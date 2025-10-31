ExxonMobil tem queda no lucro, para US$ 7,55 bi, e receita, a US$ 85,29 bi, no 3º trimestre

A ExxonMobil teve lucro líquido de US$ 7,55 bilhões no terceiro trimestre de 2025. O resultado foi menor do que o ganho de US$ 8,61 bilhões apurado em igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira, 31.

O lucro por ação da maior petrolífera dos EUA nos três meses encerrados em 30 de setembro foi de US$ 1,88, superando levemente a projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,82.