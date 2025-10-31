EUA e Canadá encerram horário de verão no domingo; veja o que muda nos mercados

As cidades de Toronto e Montreal fica duas horas atrás de Brasília.

Os Estados Unidos e o Canadá encerram o horário de verão no domingo, 2, atrasando seus relógios em uma hora. Com isso, a Costa Leste, que inclui cidades como Nova York, Washington, Boston, Filadélfia e Miami, fica duas horas atrás do horário de Brasília. A diferença de horário entre Brasília e Chicago passa a ser de três horas; entre Brasília e Califórnia, de cinco horas.

A Bolsa de Nova York passa a operar das 11h30 às 18 horas (de Brasília).

No viva-voz da New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos futuros de petróleo passam a ser negociados entre 11 horas e 16h30 (de Brasília).

Na Comex, divisão de metais da Nymex, os contratos futuros de cobre passam a ser negociados das 10h10 às 15h e os de ouro das 10h20 às 15h30 (de Brasília).

Na Chicago Board Options Exchange (CBOE), o período regular de negociação dos contratos do índice de volatilidade VIX passa a ser das 11h30 às 18h15 (de Brasília).