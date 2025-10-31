Dólar sobe em linha com exterior e de olho no fiscal em dia de Ptax

O dólar opera em alta ante o real na manhã desta sexta-feira, 31, acompanhando a valorização global da divisa americana em meio a perdas do petróleo e minério de ferro, queda do PMI industrial chinês à zona de contração em outubro e de olho no aumento do déficit fiscal do governo brasileiro em setembro. Mas há pressão técnica derivada da disputa em torno da taxa Ptax do fim de outubro, que ameniza a pressão de baixa sobre o real. Os investidores avaliam os dados fiscais e do mercado de trabalho, após o Caged melhor que o esperado ontem afastar chances de início de corte da Selic neste ano.

O setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 17,452 bilhões em setembro, ligeiramente acima da projeção de R$ 17,3 bilhões e o pior resultado para o mês desde 2023, puxado pelo governo central. No acumulado de janeiro a setembro de 2025, o setor público tem déficit de R$ 79,244 bilhões (0,84% do PIB), puxado pelo déficit de R$ 99,562 bilhões (1,06% do PIB) do governo central. Nos 12 meses encerrados em setembro houve déficit primário de R$ 33,235 bilhões (0,27% do PIB), informou o Banco Central. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em setembro, estável em relação ao trimestre anterior e abaixo dos 6,4% registrados um ano antes, segundo a Pnad Contínua do IBGE. A renda média real do trabalhador atingiu R$ 3.507, com alta de 4,0% em relação ao mesmo período de 2024. Já a massa de renda real habitual somou R$ 354,6 bilhões, avanço de 5,5% na comparação anual, refletindo melhora nas condições do mercado de trabalho. Em outubro, dólar à vista acumula alta de cerca de 1,3%, após recuo de 1,83% em setembro. Neste ano, o dólar acumula perdas de 12,7% ante o real. No exterior, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu aos republicanos no Senado que acabem com o "filibuster", regra que exige 60 votos para aprovar a maioria das propostas legislativas, a fim de encerrar o shutdown do governo, que chegou ao 31º dia.