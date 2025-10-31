Dívida Líquida do Setor Público de setembro de 2025 é a maior da série histórica

O chefe-adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Renato Baldini, disse, nesta sexta-feira, 31, que a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) atingiu o maior nível da série histórica em setembro, equivalente a 64,8% do Produto Interno Bruto (PIB). "Já tinha sido o pico da série no mês passado, e agora está 0,6 ponto acima, mais uma vez o maior valor da série", disse Baldini, durante entrevista coletiva sobre as estatísticas fiscais de setembro, divulgadas no período da manhã. A DLSP foi de 64,2% do PIB em agosto.

Os juros nominais adicionaram 0,7 ponto do PIB à dívida na passagem de agosto para setembro. O déficit primário adicionou mais 0,1 ponto, e a variação cambial, outros 0,2 ponto. Em contrapartida, o crescimento da atividade econômica retirou 0,4 ponto.