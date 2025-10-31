Dirigente diz que Fed ainda tem tempo até próxima reunião que decidirá juros

Hammack repetiu o mantra do presidente do BC norte-americano, Jerome Powell, dizendo que o Fed não está em curso predeterminado.

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Beth Hammack, afirmou que ainda há um tempo até a reunião do BC dos EUA de dezembro, salientando que o consumo segue saudável na economia norte-americana.

"Momentos é desafiador para a política monetária", disse. "Estamos perdendo do lado da inflação mais do que no lado do emprego", disse a dirigente, defendendo que a taxa de juros seja mantida em nível restritivo.

Do seu ponto de vista, Hammack avalia que os juros estão agora perto da estimativa do nível neutro.

Os comentários foram feitos durante evento organizado pelo Fed de Dallas e que contou ainda com a presença do presidente da distrital de Atlanta, Raphael Bostic.

Bostic disse que apoiou o corte da taxa de juros na última reunião, pois ainda acredita que o patamar está em território restritivo.