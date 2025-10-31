Cinco das 10 atividades econômicas registraram demissões no tri até setembro, diz IBGE

Cinco das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em setembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do trimestre terminado em junho para o trimestre encerrado em setembro, houve redução na ocupação em serviços domésticos (-165 mil), indústria (-19 mil), informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (-85 mil), outros serviços (-137 mil) e comércio (-274 mil).