Chevron supera expectativas de lucro e receita no 3º trimestre; ação sobe no pré-mercado

A Chevron teve lucro líquido de US$ 3,5 bilhões no terceiro trimestre de 2025, 21% menor do que o ganho apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira, 31. Com ajustes, a segunda maior petrolífera dos EUA garantiu lucro por ação de US$ 1,85 entre julho e setembro, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,71.

A receita da Chevron registrou queda anual de quase 2% no trimestre, para US$ 49,73 bilhões, mas também superou o consenso da FactSet, de US$ 47,23 bilhões.