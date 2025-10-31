Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chevron supera expectativas de lucro e receita no 3º trimestre; ação sobe no pré-mercado

Chevron supera expectativas de lucro e receita no 3º trimestre; ação sobe no pré-mercado

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Chevron teve lucro líquido de US$ 3,5 bilhões no terceiro trimestre de 2025, 21% menor do que o ganho apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira, 31. Com ajustes, a segunda maior petrolífera dos EUA garantiu lucro por ação de US$ 1,85 entre julho e setembro, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,71.

A receita da Chevron registrou queda anual de quase 2% no trimestre, para US$ 49,73 bilhões, mas também superou o consenso da FactSet, de US$ 47,23 bilhões.

A produção de petróleo equivalente líquido atingiu recorde de 4,09 milhões de barris por dia no trimestre, alta de 21% ante um ano antes.

Às 7h29 (de Brasília), a ação da Chevron subia 1,2% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar